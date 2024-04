Agri-aperitivo con le eccellenze della griglia, cestini e agri-bag per il picnic in campagna, ma anche i consigli per una grigliata perfetta, laboratori floreali e visite guidate ai musei dei lavori contadini. Sono alcune delle iniziative promosse dagli agricoltori Coldiretti nei farmers’ market e negli agriturismi Campagna Amica della Lombardia in vista del 25 aprile.

Saranno molti gli appuntamenti in Lombardia a partire dal 19 aprile fino al 23. A Brescia il 20 ci sarà un mercato all’aperto in piazzetta Cremona dove gli agricoltori daranno consigli al pubblico su quali prodotti agricoli mettere nel cestino.

Se invece in occasione del ponte si vuole organizzare una gita fuori porta, c’è ad esempio sabato 20 a Sondro il mercato con il decalogo della grigliata perfetta. Oppure il 23 a Cremona si potrà creare la propria gri-bag per un pic-nic.

Le altre iniziative

Si comincia domani, venerdì 19 aprile nei farmers’ market coperti di Porta Romana a Milano, in via Friuli 10/a, e di Pavia in viale Camillo Golgi 84, con degustazioni e show cooking durante l’orario dell’agriaperitivo. In particolare, a Milano dalle ore 18.30 alle 21 sarà possibile assaggiare le eccellenze alla griglia dell’azienda agricola Nava di Roncello (MB), mentre a Pavia alle ore 18.30 il cuoco contadino dell’agriturismo Casa Casoni di Canneto Pavese preparerà un Risello agli asparagi con le materie prime del mercato. Entrambe le iniziative saranno replicate nella mattinata di sabato 20 aprile, quando a Milano sarà allestita anche un’esposizione dedicata alle varie tipologie di cestini che si possono realizzare per un picnic perfetto.

Sabato 20 aprile a Sondrio, nel farmers’ market in piazzale Bertacchi sarà distribuito il decalogo della grigliata perfetta. Iniziativa analoga anche al mercato contadino di Induno Olona (Varese). A Crema, in piazza Duomo, edizione speciale del mercato di Campagna Amica nel contesto della festa del salame nobile cremasco con idee per il picnic e laboratori per i più piccoli.

Domenica 21 aprile prosegue l’iniziativa a Crema. Altri appuntamenti durante la giornata sono in programma a Torre Pallavicina (Bergamo) dove i consumatori potranno comporre il proprio cesto per il picnic da consumare in loco, mentre i più piccoli si potranno divertire con laboratori dedicati alla semina delle piantine e al mondo delle api, oltre che con il battesimo della sella con i pony. Sempre in provincia di Bergamo, gli agricoltori Coldiretti aspettano i consumatori con consigli pratici per creare il kit del picnic perfetto a San Paolo d’Argon e in città alta a Bergamo. A Eupilio (Como), street food contadino da gustare nei prati vista lago del Segrino. Proposte con i prodotti del territorio per picnic e grigliate anche a Rozzano (Milano) per l’edizione straordinaria del mercato di Campagna Amica.

Martedì 23 aprile a Cremona nel mercato contadino sotto i portici del Consorzio Agrario, i consumatori potranno prenotare la propria agri-bag per il picnic che dovrà essere poi ritirata in loco. Ultimo appuntamento a Volta Mantovana (Mantova): in occasione della 20ª Mostra nazionale dei Vini passiti e da meditazione, in programma da giovedì 25 aprile a domenica 28 aprile, i produttori di Campagna Amica saranno presenti con proposte e prodotti ad hoc per scampagnate e pic-nic, mentre gli agriturismi del territorio delle Colline moreniche offriranno ad enoturisti e wine lover piatti della tradizione mantovana.

Tra sabato 20 e domenica 21 aprile, inoltre, tante proposte anche negli agriturismi di Campagna Amica e Terranostra: dalla possibilità di comprare la carne nello spaccio agricolo e grigliarla autonomamente negli spazi aziendali presso il Podere Montizzolo di Caravaggio (Bergamo) alle visite guidate del museo del lino e del baco da seta promosse dall’agriturismo Apiflor di Pescarolo ed Uniti (Cremona), dalle bombe di fiori da creare e lanciare per aiutare le api proposte dall’agriturismo Il Campagnino di Pessina Cremonese (Cremona) fino ai picnic nei vigneti degli agriturismi Bosco Longhino a Santa Maria della Versa (Pavia) e Tenuta Borgolano a Montescano (Pavia).