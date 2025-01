Un’occasione per parlare dei temi più caldi del momento, delle sfide che Italia ed Europa sono chiamate ad affrontare: crisi economiche, ambientali, climatiche, tensioni geopolitiche e sociali. Tutte voci di un’agenda complessa bisognose di risposte concrete. Di questo si parlerà a “Qualcosa di sinistra”, la giornata di dibattiti organizzata per sabato pomeriggio al Der Mast di Brescia dalla consigliera regionale del Partito democratico Miriam Cominelli con il collega Simone Negri.

Il programma degli interventi è ricco e variegato, progettato per trattare temi di vasto interesse pubblico come il lavoro, l’ambiente, la sanità e la pace.

La parte sul lavoro, ad esempio, vuole esplorare nuove strategie per combattere la disoccupazione e migliorare le condizioni, in un’epoca di grande trasformazione industriale e digitale. Sul fronte ambientale, i relatori discuteranno di come l’Italia possa assumere un ruolo di leadership nella lotta al cambiamento climatico, promuovendo tecnologie verdi e politiche di economia circolare.

Anche la sanità sarà un argomento cruciale, con un focus particolare su come garantire un accesso equo alle cure in tutto il territorio nazionale, superando le disparità esistenti e affrontando le problematiche poste da una popolazione che sta invecchiando. Infine, la discussione sulla pace cercherà di delineare una visione per una politica estera che promuova la cooperazione internazionale e il dialogo.

“Qualcosa di Sinistra vuole essere più di un semplice momento di riflessione, ponendosi l’obiettivo di diventare catalizzatore per l’azione politica e luogo di incontro tra diverse voci del panorama progressista, unite dall’obiettivo comune di rafforzare la sinistra e renderla più attrezzata per governare – hanno fatto sapere gli organizzatori – L’evento è aperto a tutti coloro che desiderano contribuire a questa visione, segnando l’inizio di un rinnovato impegno per una politica che sia veramente al servizio delle persone, che sappia interpretare le esigenze del presente e che si proietti con coraggio verso il futuro, influenzando concretamente la direzione del Paese verso orizzonti più equi e sostenibili”.

Gli ospiti

La giornata sarà strutturata come un laboratorio di idee, con interventi di personalità di primo livello come ad esempio Pierluigi Bersano e Andrea Orlando. Ma ci saranno anche Matteo Mauri, deputato e responsabile Sicurezza del Partito Democratico, Paolo Corsini, ex senatore ed ex sindaco di Brescia, Pierfrancesco Majorino, della segreteria nazionale Pd e capogruppo in Lombardia, Matteo Rossi, già sindaco di Bonate Sopra e vicepresidente del Pd lombardo, Michele Zanardi, segretario provinciale del Pd, Roberto Rossini, presidente del Consiglio Comunale di Brescia, Elena Buscemi, presidente del Consiglio Comunale di Milano, Valentina Gastaldi, consigliera comunale di Brescia Attiva, Luca Trentini, segretario provinciale di Sinistra italiana Brescia, Valeria Benedetti, portavoce della Conferenza delle Donne del Pd di Brescia, Marco Luigi Cipriano, già vicepresidente del Consiglio Regionale della Lombardia, Paolo Pagani, direzione regionale Pd, Francesco Bertoli, segretario della Camera del Lavoro di Brescia, Daniele Gazzoli, segretario generale SpiCgil Lombardia, Mauro Paris, segretario generale Spi Cgil Brescia, Alessandro Sipolo, cantautore e cooperante, Vera Lomazzi, sociologa.