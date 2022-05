Contagio stabile in Lombardia dove il tasso di positività si mantiene invariato rispetto a ieri all’8%. Questo perché con 29.310 tamponi analizzati sono 2.360 i nuovi contagi emersi in territorio regionale.

Al livello provinciale anche oggi Brescia è seconda con 274 casi. Fa peggio solo Milano con 789 nuovi positivi.

Sul ronte degli ospedali non ci sono variazioni in terapia intensiva dove i posti letto occupati sono 33 come ieri. Ancora in discesa invece i ricoveri in area medica: meno 30 e totale dei pazienti a 670.

Si riducono infine anche le segnalazioni di decessi attribuibili al virus, sebbene nell’ultima giornata ve ne siano state ancora 14.

Il bollettino nazionale

Sono 18.255 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia, in calo rispetto ai 19.666 di ieri, per un totale di 17.373.741 dall’inizio dell’epidemia. I decessi sono 66, contro i 105 di ieri, per un totale di 166.542 dall’inizio dell’epidemia. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute sulla diffusione del coronavirus nel nostro Paese.

I tamponi effettuati sono 193.183, contro i 198.897 di ieri, con un rapporto tamponi-positivi pari al 9,4 per cento. Gli attualmente positivi sono 721.575. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 250, due in meno di ieri. I pazienti con sintomi nei reparti ordinari sono 5.348, 210 in meno rispetto a ieri. I dimessi/guariti sono 35.927, per un totale di 16.485.624 dall’inizio dell’epidemia.