“Sin dal primo momento in cui è stata diffusa la notizia dello spostamento della Corte di Giustizia Tributaria di Brescia, ci siamo attivati per comprendere la fattibilità di una modifica a questa decisione e per difendere il ruolo strategico della nostra città.”

A confermare l’impegno della politica sono Simona Bordonali, deputata della Lega e Giangiacomo Calovini, deputato di Fratelli d’Italia.

Poche ore dopo l’annuncio Fabrizio Benzoni, deputato bresciano di Azione, aveva annunciato un’interrogazione al Ministro.

“Abbiamo già avviato interlocuzioni con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e con la Presidente On. Carolina Lussana, che incontreremo a Roma martedì prossimo per affrontare la questione” – fanno sapere i parlamentari bresciani in una nota – .



“La Presidente Lussana ha espresso chiaramente le sue personali perplessità a questo accorpamento. Ci ha informato che la stessa posizione l’ha pubblicamente espressa anche ieri durante l’incontro con tutti i Presidenti delle Corti di Giustizia Tributaria presenti al Tribunale di Milano, riservandosi di porla all’attenzione del Consiglio di Presidenza. In quell’occasione, la Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di Brescia, Dott.ssa Marchetti, ha evidenziato numeri chiari e dati concreti che confermano la necessità di mantenere la sede a Brescia.”

“Questo impegno – proseguono Bordonali e Calovini – non è solo una questione tecnica, ma riguarda direttamente la tutela del tessuto economico e professionale del nostro territorio. Le associazioni di categoria hanno fornito dati che dimostrano quanto sia illogica questa decisione, e il nostro obiettivo è garantire che il riordino previsto dal PNRR non penalizzi la nostra città.”

L’IMPEGNO PER FAR RIMANERE LA BRESCIA LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA

“Da qui al 31 agosto – concludono i parlamentari bresciani – ci impegneremo con tutti gli strumenti a disposizione per far sì che la Corte di Giustizia Tributaria resti a Brescia, una scelta che riteniamo non solo giusta, ma necessaria per il nostro territorio.”