I dati, ancora una volta, parlano chiaro e non lasciano spazio a fantasiose interpretazioni.

Un anno fa, esattamente il 25 novembre del 2020, in Lombardia c’erano 942 persone in terapia intensiva, oggi ce ne sono 74 e 8.114 in “area medica”, nei reparti ospedalieri, oggi ce ne sono 740.

Non solo, la positività sui tamponi è oggi pari all’1,6%, un anno fa era al 12,2%. Ma soprattutto: il 25 novembre 2020 nessun cittadino lombardo era vaccinato, oggi lo è il 90,4% della popolazione vaccinabile.

Tutto si può dire ma partendo da questi dati. E che il vaccino ci abbia salvato non è un’opinione, è un dato di fatto.