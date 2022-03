Nuova impennata dei contagi anche nel bresciano, 1.131 nuovi positivi nelle ultime 24 ore mentre in Lombardia sono 9.540 con un tasso di contagiosità che arriva al 10.4 %.

Aumentano anche i ricoveri in area medica, +43 (totale 829) ma non in terapia intensiva che rimangono a 73 pazienti ricoverati negli ospedali lombardi.

Sul fronte dei decessi sono 14 in Lombardia tra i quali una donna di 77 anni di Lonato del Garda.