Il dato è costante, ormai, da una decina di giorni: oltre 100 nuovi casi di positività al Covid-19 vengono registrati nella nostra provincia. Da ieri, esattamente, 121. In Lombardia sono 1021.

Dagli ospedali lombardi i dati rimangono però “confortanti”: 1 paziente in più in terapia intensiva, e in totale sono 51 mentre i ricoveri in “area medica” sono 11 in tutta la regione per un totale di 441 persone ricovrate

Sul fronte dei decessi, sono 5 quelli registrati nelle ultime 24 ore nell’intera regione.

A livello nazionale sono 7.569 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore, in lieve calo rispetto ai 8.544 di ieri, per un totale di 4.860.061 dall’inizio dell’epidemia.



Si registrano 36 vittime, in calo rispetto alle 53 di ieri, per un totale di 132.7775 sempre da inizio epidemia. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute sulla diffusione del coronavirus nel nostro Paese.



Gli attualmente positivi sono in tutto 119.230. I tamponi sono 445.593, in calo rispetto ai 540.371 di ieri, con un rapporto tamponi-positivi all’1,6 per cento, stabile rispetto a ieri.

I ricoverati con sintomi sono 3.647, mentre si contano 29 nuovi ingressi in terapia intensiva che portano il totale a 458.

I dimessi/guariti sono 3.411, per un totale di 4.608.056 dall’inizio dell’epidemia.

A livello territoriali, le Regioni con il maggior numero di contagi sono Lombardia (1.020), Veneto (878) e Campania (875).

