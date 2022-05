Sono 370 i nuovi casi di Covid-19 registrati nel bresciano nelle ultime ore; 3.287 in Lombardia.

Dagli ospedali vengono segnalati 3 pazienti in meno nei reparti di terapia intensiva, in totale ora sono 32 e in area medica ci sono 32 pazienti in meno per un totale di 798.

I decessi, nell’intera regione sono 24. Nessuno in provincia di Brescia