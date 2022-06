Sono 558 i casi di Covid-19 registrati nel bresciano nelle ultime 24 ore, praticamente quasi il 10% di quelli dell’intera Regione Lombardia pari a 5.298 .

Sul fronte ospedaliero rimangono a 17 i pazienti in terapia intensiva, come ieri, mentre in area medica ci sono 24 pazienti in più per un totale di 550.

Sono 7, invece, i morti per Covid-19