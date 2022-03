Sono 847 i nuovi casi di positività al Covid-19 nel bresciano nelle ultime 24 ore mente in Lombardia sono 6.783.

Sul fronte ospedaliero: 13 pazienti in più in area medica, per un totale di 928 mente in terapia intensiva ci sono 44 pazienti, uno in meno rispetto a 24 ore fa.

I decessi sono 82, contro i 118 di ieri, per un totale di 158.782 sempre dall’inizio dell’epidemia.

E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute sulla diffusione del coronavirus nel nostro Paese. I tamponi effettuati sono 384.323, contro i 504.185 di ieri, con un rapporto tamponi-positivi che sale al 15,5 per cento.

Gli attualmente positivi sono 1.262.891. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 464, in aumento rispetto a ieri che erano 452.

I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 9.181, 158 in più rispetto a ieri.

I dimessi/guariti sono 52.022, per un totale di 12.943.050 dall’inizio dell’epidemia. Al livello territoriale, le Regioni con il maggior incremento di contagi sono Campania (7.471), Lazio (7.409) e Lombardia (6.783).