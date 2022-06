La discesa dei dati sulla contagiosità del Covid continua anche oggi.

Nel bresciano i nuovi casi di positività sono 323, in Lombardia 3.099. I dati sono stati pubblicati dal Ministero della Salute.

Dagli ospedali: un paziente in più in terapia intensiva, e sono 35 in tutta la Lombardia mentre in area medica si registra anche oggi un deciso – 21, per un totale di 497 ricoverati.

Sono 11 le persone decedute a causa del Covid-19.