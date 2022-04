Sale leggermente il tasso di positività della Lombardia. A fronte di 57.994 test analizzati infatti, sono 8.098 i nuovi contagi covid emersi in regione per un tasso di positività che si attesta al 13.9%.

Brescia, anche oggi, si trova al secondo posto per nuovi contagi con un +1.018, sempre in coda a Milano che si aggira sui 2.600 contagi. Nessun’altra provincia supera i 700 contagi.

Un lieve calo invece nel numero dei ricoveri. C’è infatti un paziente in meno in terapia intensiva (totale 37) mentre in area medica il numero dei ricoverati è di 1.118. In diminuzione rispetto a ieri anche il numero delle segnalazioni di decessi attribuibili al covid: nell’ultima giornata sono 23 sul territorio lombardo.