Torna sopra il 10% il tasso di incidenza: oggi si attesta sol 10.4% con un numero di tamponi processati che si conferma bassissimo in questi giorni di festività. In totale i test analizzati sono 5.486 di cui 573 sono poi risultati positivi.

Il dato di Brescia è il peggiore in Lombardia con un +145. Si ferma a 135 Milano e a 101 Varese. Resterà da vedere come proseguirà il trend quando il numero di tamponi tornerà nella media consueta per capire se si tratta di un vero e proprio aumento dei contagi o solo di un flusso discontinuo di risultati.

Purtroppo torniamo a vedere un segno “più” nelle terapie intensive, dato che non vedevamo crescere da diverso tempo. Oggi registriamo un +4, mentre prosegue costante il calo dei ricoveri convenzionali con un meno 10.

Ancora alto il numero di morti seppur sembrerebbero ridursi: nell’ultima giornata sono state 42 le vittime del covid nella nostra regione.

Qui è possibile consultare i dati comunicati ieri da Regione Lombardia.