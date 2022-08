Sono 24.968 i tamponi processati nell’ultima giornata in Lombardia, i nuovi contagi covid emersi sono 2.813 e questo significa un tasso di positività ancora in discesa all’11.27%. I nuovi casi riscontrati fra Brescia e provincia sono 422 che ancora una volta è il secondo incremento in regione dopo Milano (677).

Sul fronte dei ricoveri, dopo il calo sostanzioso di ieri, oggi osserviamo una nuova lieve risalita nelle terapie intensive con un +3. I posti letto occupati passano quindi da 28 a 31. Un nuovo calo invece caratterizza i reparti convenzionali dove con un -31 i posti letto occupati scendono finalmente sotto quota mille attestandosi a 979.

Rimane ancora importante infine il numero delle segnalazioni di decessi: 31 nell’ultima giornata in Lombardia. E purtroppo dobbiamo anche aggiornare la situazione nel bresciano con 5 vittime dal 3 all’11 agosto.