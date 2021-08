Sono 75 i nuovi casi di positività al Covid-19 nel bresciano, 447 in Lombardia con 5 morti. I dimessi o guariti, 243

I dati sono stati diffusi nel pomeriggio dal Ministero della Salute.

A livello nazionale sono 5.959 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia, in calo rispetto ai 6.860 di ieri, per un totale di 4.530.246 dall’inizio dell’epidemia.

I morti sono 37 contro i 54 di ieri.

E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute sulla diffusione del coronavirus in Italia.

Quanto ai tamponi effettuati, oggi sono 223.086 contro i 293.464 di ieri, con un rapporto tamponi-positivi al 2,67 per cento, in aumento rispetto al 2,3 per cento di ieri.

Gli attualmente positivi, in Italia, sono 141.047 (+1.619 rispetto a ieri), mentre i dimessi-guariti registrano un incremento di 4.298 unità. Sono 525 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 14 in più rispetto a ieri. Sono, poi, 4.133 le persone ricoverate con sintomi, 22 in più sempre rispetto a ieri.

Le Regioni con il maggior numero di nuovi casi sono la Sicilia (1.369), l’Emilia-Romagna (605), la Toscana (528) ed il Veneto (513).