Teatro19 si appresta a vivere l’edizione 2025 di Culture Care: teatro di ricerca, irrazionale e salute mentale si fondono in un programma fitto e intenso che caratterizzerà la densa attività programmata fra il 3 e il 6 aprile prossimi. Teatro, cinema, workshop e incontri per vivere un’esperienza straordinaria: urgenza di felicità, innovazione linguistica e attenzione alla profondità umana sono le chiavi di volta di queste giornate di approfondimento, teatrale e psicologico, curate dalle direttrici artistiche Valeria Battaini, Francesca Mainetti e Roberta Moneta.

Di seguito il programma completo della rassegna:

Giovedì 3 aprile – ore 18.00. Teatro Mina Mezzadri Santa Chiara. La rassegna si apre con un incontro pubblico (a partecipazione gratuita): “Teatro e salute mentale: un viaggio tra cura e cultura”

Giovedì 3 aprile – ore 20.30. Teatro Mina Mezzadri Santa Chiara. In collaborazione con DSMD di ASST Spedali Civili di Brescia: “Macbellum – La guerra dentro”. Da Macbetto di Giovanni Testori, nel centenario della nascita dell’autore, regia e adattamento Francesca Mainetti, Compagnia Laboratorio Metamorfosi/Teatro19. Ingresso 10€ (5€ ridotto under 25, over 65, gruppi di utenti accompagnati e soci Teatro19), biglietteria del teatro dalle 20:00 dello stesso giorno, prevendita su Vivaticket.

Venerdì 4 aprile – ore 18.00. Piccolo Teatro Libero di Sanpolino. “La sagra del signore della nave”: presentazione primo studio per lo spettacolo – ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Primo studio e lettura, riscrittura da Luigi Pirandello con la regia e drammaturgia di Francesca Mainetti. Compagnia Laboratorio Metamorfosi/Teatro19 in collaborazione con DSMD di ASST Spedali Civili di Brescia

Venerdì 4 aprile – ore 20.30. Teatro Mina Mezzadri Santa Chiara. “Quelli di Basaglia…a 180°”: regia Antonella Carlucci, Accademia della Follia Claudio Misculin. Ingresso 10€ (5€ ridotto under 25 over 65 soci Teatro19) – biglietteria del teatro dalle 20:00 dello stesso giorno, prevendita su Vivaticket.

Sabato 5 aprile ore 18.30 – Domenica 6 aprile ore 21:00. Cinema Nuovo Eden. “Noi siamo gli errori che permettono la vostra intelligenza”: Regia Erika Rossi – Fotografia Daniel Mazza – Montaggio Beppe Leonetti, Erika Rossi. Interpreti Claudio Misculin, Angela Pianca, Cinzia Quintiliani, Sarah Taylor, Antonella Carlucci e con L’accademia della Follia – durata 85’. Ingresso 6,50€ (5,50€ ridotto).

Sabato 5 aprile ore 20:30. Teatro Mina Mezzadri Santa Chiara. “Memorie dal reparto n.6”: da Reparto n.6 di Anton Čechov, regia e drammaturgia Horacio Czertok e Cora Herrendorf, in scena Daniele Giuliani. Teatro Nucleo con Associazione Sfumature in Atto con il sostegno del MiC e della Regione Emilia-Romagna. Ingresso 10€ (7€ ridotto under 25 over 65 soci Teatro19) – biglietteria del teatro dalle 20:00 dello stesso giorno, prevendita su Vivaticket.

Sabato 5 e domenica 6 aprile – ore 10.30 – 12:30 + 14:00 – 17.00. Culture care – Workshop 2025 Con Teatro19/Compagnia Laboratorio Metamorfosi e Accademia Della Follia. Contributo volontario per il sostegno a Culture Care consigliato: 30€. Iscrizione obbligatoria: prenotazioni@teatro19.com

Domenica 6 aprile – ore 19:00. Teatro Mina Mezzadri Santa Chiara. Incontro pubblico a chiusura della rassegna (a partecipazione gratuita): “Teatro e salute mentale: com’è andato il viaggio?”



In partenariato con: Coop La Rondine, Consorzio Clarabella. In collaborazione con: ASST Spedali Civili di Brescia, CTB Centro Teatrale Bresciano. Con il contributo di: Fondazione Cariplo, Fondazione ASM. Con il patrocinio di: Comune di Brescia, Regione Lombardia. Culture Care fa parte del progetto “In-Ludere – Teatro sociale d’arte a Brescia fra centro, periferia e provincia” vincitore del bando “Cultura diffusa 2024” di Fondazione Cariplo per il biennio 2025-26.

Si rimanda al sito per ulteriori informazioni.