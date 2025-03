50 milioni in tre mesi per il recupero delle materie prime critiche, per l’efficientamento degli edifici pubblici e per strade verdi e intelligenti che contribuiscano a ridurre il traffico, le isole di calore e l’inquinamento atmosferico nelle aree urbane. Questa è la cifra messa a disposizione degli enti pubblici e delle imprese lombardi dalla Regione.

L’annuncio è arrivato al termine dell’incontro dei Quattro Motori per l’Europa che ha visto i rappresentanti della Lombardia per l’Italia, insieme a quelli di Francia, Germania e Spagna riuniti a Bruxelles nella sede della delegazione di Regione Lombardia in Place du Champ De Mars.

L’incontro è stata un’occasione per rafforzare la collaborazione tra le quattro regioni e fare il punto sull’attuale situazione geopolitica, gli obiettivi europei comuni e le buone pratiche da mettere in atto per coordinare l’azione amministrativa. Tra i focus tematici le azioni che l’alleanza tra Regioni vuole realizzare in ottica di sostenibilità, puntando in particolar modo su economia circolare e su soluzioni innovative in materia di energia, materie prime e decarbonizzazione.

Nei prossimi giorni verrà convocato un meeting con una delegazione di imprenditori per illustrare le buone pratiche dei diversi territori in ambito di sostenibilità ambientale, economica e sociale.