Sono decine i messaggi di cordoglio che amici, ma più semplicemente concittadini e non solo hanno voluto inviare alla famiglia di Mattia Pasqua il giovane di appena 21 anni strappato alla vita da un incidente stradale nella mattinata di lunedì a Lumezzane.

La sua automobile, una Mini, è uscita di strada in via Padre Bolognini andandosi a schiantare frontalmente contro il muro che delimita il giardino di un’abitazione. In quel punto la strada fa una leggera curva verso sinistra e il giovane deve aver perso il controllo del mezzo.

“Ancora increduli dall’accaduto porgiamo le nostre più sentite condoglianze alla mamma Angela, alle sorelle Sofia e Benedetta, ed Erik per la vostra dolorosa perdita” recita uno dei messaggi inviato ai famigliari del ragazzo. Un saluto è arrivato anche dai Vigili del Fuoco di Lumezzane intervenuti sul teatro della tragedia e non manca ad esempio il ricordo dei compagni di classe di Mattia all’IPSSAR.

L’ultimo saluto al giovane sarà mercoledì alle 15.30 a Fontana, nella chiesa parrocchiale di San Rocco e poi il feretro sarà tumulato al cimitero di Pieve. Rispettando le norme anti contagio è possibile accedere alla camera ardente di via De Gasperi 14 a Piatucco dalle 8.30 alle 20.