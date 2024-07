“Candidato Presidente nel 2028? Presto per dirlo. Ora il Partito Democratico mi ha chiesto di coordinare quello che abbiamo ribattezzato Laboratorio Lombardia 2028 e di farlo da adesso, di costruire una piattaforma programmatica e una coalizione in modo tale da arrivare competitivi fra tre anni e mezzo”.

È un passo dell’intervista a tutto campo rilasciata dal vice presidente del consiglio regionale lombardo Emilio Del Bono a Paolo Bollani in una puntata “estiva” di Sette&Mezzo.

“Se vai in Consiglio adesso c’è un clima da fine mandato. E la ragione c’è: c’è un clima da fine impero, da fine stagione, quando tutto quello che avevano da dire l’hanno detto” .

Quaranta minuti in cui Del Bono ha toccato tutti i temi più attuali, dalla variazione di bilancio in Consiglio Regionale al trasporto pubblico locale a Brescia e in Lombardia. Ma anche i progetti bresciani della sua Giunta che stanno ora vedendo la luce nell’Amministrazione Castelletti.

L’intervista è in onda questa sera alle 19.30 e alle 23.20 su Èlive. In Tv sul canale 181 del digitale terrestre, ma anche in straming sulla nostra pagina Facebook e sul nostro quotidiano online www.elivebrescia.tv.