Oltre due milioni di euro di tassa di soggiorno incassati, quasi 409 mila ospiti e più di 1,19 milioni di pernottamenti. I numeri del 2025 certificano la forza turistica di Desenzano del Garda, che si conferma tra le destinazioni più attrattive del Garda e della Lombardia.

I dati relativi all’imposta di soggiorno mostrano un sistema solido e in crescita: nel corso dell’anno sono stati dichiarati 408.915 ospiti e 1.198.952 pernottamenti, per un gettito complessivo pari a 2.143.293 euro. I pernottamenti soggetti al pagamento sono stati oltre 1.044.000, pari all’87,12% del totale, con una permanenza media di 2,84 giorni.

I NUMERI DEL 2025

L’andamento conferma una forte attrattività durante tutto l’arco dell’anno, con un peso particolarmente rilevante dei mesi estivi. Luglio e agosto, da soli, hanno generato oltre 708 mila euro di entrate, dimostrando come Desenzano resti una meta centrale per il turismo stagionale ma anche capace di intercettare flussi costanti.

Sul fronte delle tipologie ricettive, il contributo maggiore arriva dagli alberghi, in particolare le strutture a quattro stelle, che hanno prodotto oltre 736 mila euro, pari al 34,34% del totale. Seguono gli alberghi a tre stelle con oltre 492 mila euro e il comparto degli appartamenti turistici, sempre più rilevante nel panorama dell’accoglienza locale.

RISORSE REINVESTITE SU EVENTI E SERVIZI

Secondo l’Amministrazione comunale, il risultato è legato a un lavoro di valorizzazione costante su servizi, manifestazioni e promozione. L’imposta di soggiorno rappresenta infatti uno strumento fondamentale per sostenere iniziative culturali, eventi, decoro urbano e miglioramento dei servizi rivolti a residenti e visitatori.

L’analisi complessiva evidenzia come Desenzano sia oggi in grado di attrarre turismi diversi: dalle strutture alberghiere di fascia medio-alta ai campeggi, dalle locazioni turistiche alle strutture all’aria aperta, confermando un’offerta articolata e capace di rispondere a esigenze differenti.