Nella giornata inaugurale della grande mostra a lui dedicata in Santa Giulia, appuntamento che apre ufficialmente l’ottava edizione di Brescia Photo Festival, Joel Meyerowitz sarà atteso domani da una serie di appuntamenti istituzionali.

Dopo il talk delle 18 in Santa Giulia con il curatore Denis Curti, Meyerowitz alle 21 sarà ospite al Cinema Nuovo Eden: lì sarà proiettato nell’occasione il documentario «Two Strangers Trying Not to Kill Each Other» (di Jacob Perlmutter, Manon Ouimet (Gran Bretagna, Danimarca, USA 2024, 120’)), che racconta il suo rapporto con la moglie ed è in questi giorni anche nelle sale britanniche.

​Nato a New York nel 1938, Meyerowitz è un fotografo pluripremiato i cui lavori sono apparsi in oltre 350 mostre in musei e gallerie in tutto il mondo. Celebrato come pioniere della fotografia a colori, è stato due volte Guggenheim Fellow, ha ricevuto sia il National Endowment for the Arts che il National Endowment for the Humanities e la Centenary Medal della Royal Photographic Society. Ha pubblicato 53 libri ed è rappresentato dalla Howard Greenberg Gallery di New York, dalla Polka Galerie di Parigi e dalla Huxley-Parlour Gallery di Londra.

Quando: Mar 25/3, ore 21.00 / Sala 1 / v.o. sott.ita

Dove: Cinema Nuovo Eden, via Nino Bixio, 9, Brescia

Biglietti: € 6,5 intero, € 5,5 ridotto, € 5 possessori Eden Card, € 3,5 Under 12