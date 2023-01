Domani alle 18 Piefrancesco Majorino sarà a Brescia per un incontro pubblico all’auditorium Capretti. Il candidato alla presidenza di Regione Lombardia del centronistra, aprirà la sua campagna elettorale nella nostra città, accompagnato ovviamente dal capolista del Pd bresciano Emilio Del Bono.

All’incontro saranno presenti anche tutti i candidati bresciani delle quattro liste a sostegno di Majorino, che per la campagna ha scelto lo slogan “La Lombardia cambia”. Capisaldi del programma sono sanità e trasporti, ma più in generale il Pd di Brescia mette in risalto la volontà “di essere più vicini ai cittadini con servizi di prossimità sempre più a misura di territorio.”