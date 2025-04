Domenica 4 maggio Brescia diventerà la capitale della Strade dei vini e dei sapori della Lombardia. Piazza Mercato ospiterà infatti la terza edizione del Festival dei Vini e Sapori di Lombardia. Le prime due si sono tenute a Broni e a Mantova.

Saranno 11 le Strade dei Vini e dei Sapori della Lombardia protagoniste in città. Sono percorsi ideati per valorizzare territori, bellezze e giacimenti enogastronomici attraverso il turismo esperienziale. Grazie a degustazioni, assaggi, spiegazioni degli itinerari, ma anche attività educative per i bambini e seminari per approfondire la conoscenza del vino, i visitatori potranno conoscere una regione straordinaria.

“Quest’anno il Festival giunge alla sua terza edizione e rappresenta un’opportunità straordinaria per valorizzare le eccellenze enogastronomiche della Lombardia e, in particolare, le attività delle undici Strade che costituiscono la Federazione” ha spiegato il presidente Gianni Boselli.

Forte è il legame della Federazione con Ascovilo, l’Associazione dei Consorzi Lombardi presieduta da Giovanna Prandini. Negli scorsi anni infatti è stato siglato un protocollo d’intesa che prevede un’importante collaborazione delle due realtà con finalità promozionali dei vini e dei sapori di Lombardia.

Il programma

Durante la giornata, con un biglietto di 5 euro, i visitatori potranno visitare gli stand per assaggiare le molte specialità locali quali formaggi, salumi e prodotti dolciari, ma anche risotti, confetture e ovviamente i vini delle migliori zone produttive lombarde. La giornata inizierà alle 10 con la messa a San Faustino, seguita dall’apertura degli stand dalle 11 alle 19.

Alle 11.15, in Sala “Piamarta” (via San Faustino n. 70), si terrà il convegno “Turismo, Territorio e Tradizione: il domani delle Strade del Vino e dei Sapori”. Alle 12.30 ci sarà il taglio del nastro con la partecipazione delle autorità.

Nel pomeriggio, alle 14.30, sarà la volta della Passeggiata del gusto – visita guidata del Centro storico di Brescia a cura di Brescia Tour (Prenotazioni: tel. 030 41889 – email: info@bresciatour.it), mentre alle 15 avranno inizio le attività per bambini, curate dalla Pinacoteca Internazionale dell’età evolutiva, e la masterclass “Alla scoperta dei formaggi e salumi lombardi”.

Alle 16.30, verrà celebrato il taglio della torta istituzionale dell’evento. La giornata proseguirà poi alle 17 con la masterclass “Il Metodo Classico in Lombardia” e si concluderà alle 19.

Per iscriversi alle masterclass “Alla scoperta dei formaggi e salumi lombardi” e “Il Metodo Classico in Lombardia” è necessario compilare il seguente form: https://forms.gle/s3cCdxoFZ6qJEYYun9.

Durante tutta la giornata, per i partecipanti al Festival, vi sarà la possibilità di ingresso a prezzo ridotto nei musei della città di Brescia (Fondazione Brescia Musei, Museo Diocesano e Fondazione Provincia di Brescia Eventi).

Le 11 Strade