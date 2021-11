Domenica mattina sul Garda, nel pomeriggio a Brescia città.

È stata una domenica caratterizzata da due copiose grandinate, decisamente insolite per il periodo.



Una grandinata molto simile ad una nevicata, almeno a colpo d’occhio, ha imbiancato strade e giardini nella zona est della provincia .



Nel pomeriggio la perturbazione si è spostata in città e nell’hinterland.



L’aria artica ha investito tutto il nord Italia – spiega 3B Meteo- .

Nel corso del weekend si è aperto un canale di bassa pressione che dalle latitudini artiche ha raggiunto il Mediterraneo centrale. Anche lunedì rimarrà spalancata la strada per un nuovo affondo instabile diretto verso l’Italia, che ci farà vivere una situazione estremamente dinamica, caratterizzata da forti venti mediamente nordoccidentali che trasporteranno una serie di impulsi in discesa dal Nord Europa. Uno di questi interesserà in giornata le Alpi confinali, ma soprattutto Sardegna e regioni centro-meridionali, con maltempo intenso, rovesci e temporali anche violenti, grandinate e nevicate a quote collinari.

METEO LUNEDÌ.

Al Nord addensamenti irregolari e deboli nevicate intermittenti sui confini alpini centro-occidentali fino a quote di fondovalle, schiarite su Liguria e Val Padana salvo nubi e piogge in arrivo in mattinata sulla Romagna con neve sull’Appennino dai 500m