Domenica 9 marzo, come da tradizione in occasione della Brescia Art Marathon, è una giornata ecologica. Per tutti sarà l’occasione di vivere la città in modo sostenibile con il centro storico chiuso al traffico dalle 8.30 alle 14.30.



Il divieto di circolazione varrà in particolare per l’area delimitata esternamente dalle vie Spalto San Marco, Vittorio Emanuele II, dei Mille, Calatafimi, Lupi di Toscana, Leonardo da Vinci, Pusterla, Filippo Turati e piazzale Arnaldo. Su queste strade, che rimarranno percorribili, è comunque sconsigliato utilizzare mezzi privati specialmente in mattinata.

L’invito di Comune e Brescia Mobilità è di godersi il centro a piedi, in bicicletta oppure sfruttando i mezzi pubblici. Chi arriva dalla provincia può lasciare la propria auto nei parcheggi scambiatori e quindi raggiungere il centro con la metropolitana. Spostarsi sarà in ogni caso comodo, facile e pure conveniente perché ci sarà il biglietto unico.

Sarà infatti possibile viaggiare per tutto il giorno sul trasporto pubblico (bus e metro) dell’area urbana di Brescia con un solo biglietto. I biglietti di zona 1, zona 2 e zona 1+2 manterranno il costo abituale ma potranno eccezionalmente essere utilizzati per tutta la giornata e non solo per il consueto periodo di validità.

Il Biglietto Unico avrà validità per i titoli di viaggio acquistati tramite tutte le modalità messe a disposizione dal Gruppo Brescia Mobilità, anche in caso di acquisto con Bresciapp! o Viaggia con un Beep, il sistema di pagamento contactless attivo all’interno delle stazioni metro e a bordo autobus.