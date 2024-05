Terza edizione di Blu in Bici – la Giornata della Bici a Brescia, un’intera giornata dedicata alle due ruote con l’obiettivo di creare una community forte e stabile e promuovere la cultura della ciclabilità.

Una manifestazione che unisce in un momento di festa chi della bici ha fatto una passione a chi invece la utilizza anche solo saltuariamente.

Proprio per questo la giornata è anche una Domenica Ecologica: dalle 9 alle 18 il centro storico sarà chiuso al traffico e Comune di Brescia e Brescia Mobilità offriranno la possibilità di viaggiare su autobus e metro per l’intera giornata con il biglietto unico. I biglietti di zona 1, zona 2 e zona 1+2 manterranno il costo abituale, ma potranno eccezionalmente essere utilizzati per tutta la giornata e non solo per il consueto periodo di validità.

Il divieto di circolazione varrà per l’area delimitata dalle vie Spalto San Marco, Vittorio Emanuele II, dei Mille, Calatafimi, Lupi di Toscana, Leonardo da Vinci, Pusterla, Filippo Turati e piazzale Arnaldo, ma l’invito della Loggia è però quello di muoversi in bicicletta o coi mezzi pubblici.

IL PROGRAMMA COMPLETO

Blu in bici