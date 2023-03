L’arte, le donne, il vino e la solidarietà. Ecco gli ingredienti dell’appuntamento di sabato 11 marzo alle 16.30 alla Perla del Garda, in via Fenil Vecchio, 9 a Lonato del Garda.

L’idea è dell’Associazione Nazionale Le Donne del Vino in collaborazione con Coldiretti Donna Impresa Lombardia.

Ogni partecipante sarà ritratta con un mappamondo in mano. Tutte le immagini saranno poi pubblicate sui social delle Donne Del Vino e di perla del Garda.

La fotografia più bella ed originale sarà premiata con una bottiglia di Magnum di Vino Perla del Garda.

L’iniziativa ha un fine solidale. L’iscrizione di 15 euro sarà interamente devoluta a Komen Italia per Race For The Cure