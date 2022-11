“Dov’è il Pd?” È l’interrogativo che a Prisma gireremo a Claudio Bragaglio, Presidente della Segreteria lombarda del Partito Democratico.

Dalla situazione in Regione dove il Pd dice no ad un qualsiasi “discorso” con Letizia Moratti candidata Presidente alla situazione in città con due candidati che il Partito Democratico porterà alla coalizione per scegliere il candidato unitario del centro sinistra in Loggia.

Nella seconda parte (alle 21.45 circa) spazio a “Misstrucco”, l’iniziativa andata in scena ieri a Travagliato organizzata dal Comune di Travagliato, dal Centro antiviolenza Butterfly di Brescia e da OK School con la partecipazione di Simona Tironi, consigliere di Regione Lombardia e Alessandra Iaia, la famosa wedding planner, “La Iaia”.

