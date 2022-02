Questa mattina è divampato un nuovo incendio boschivo a Botticino, precisamente nella zona San Vito. Sul posto sono intervenuti i volontari della Protezione Civile e i Vigili del Fuoco che sono riusciti a spegnere le fiamme dopo poche ore.

Allerta rossa in regione

L’avviso di allerta rossa per gli incendi boschivi era stato dato dalla regione Lombardia proprio lunedì scorso, il 31 gennaio. La preoccupazione – come si leggeva nella nota regionale – era causata principalmente dal forte vento che sarebbe arrivato da Nord su Alpi e Prealpi, che è condizione favorevole alla propagazione delle fiamme nei boschi.