Una vertenza complessa e molto articolata quella della crisi del gruppo L’Alco che però in molti suoi rami sta trovando la sperata risoluzione con la salvaguardia dei posti di lavoro. Questo è il caso dei 14 punti vendita bresciani rilevati da Conad che stanno man mano riaprendo i battenti.

L’acquisizione dei punti vendita L’Alco nella provincia di Brescia porterà a un ulteriore aumento di 14 punti vendita (1 Conad Superstore, 5 Conad e 8 Conad City) arrivando così ad un totale di 56 punti vendita e 209 nuovi dipendenti. Conad Centro Nord, in accordo con le organizzazioni sindacali regionali e territoriali della Lombardia, ha garantito, come dicevamo, il mantenimento dei livelli occupazionali: 241 lavoratori conserveranno il posto di lavoro e le relative spettanze arretrate.

I primi due punti vendita che hanno subito il cambio d’insegna sono stati inaugurati proprio in questi giorni. Si tratta del supermercato di Brescia in via Vivanti 19 con un’area di vendita di 890 mq, 5 casse tradizionali e un parcheggio con 45 posti auto. Nel punto vendita sono occupate 18 persone.

L’inaugurazione del nuovo Conad di via Vivanti in città.

Il secondo si trova invece a Travagliato in via Brescia 155, per chi ha qualche capello grigio la vecchia discoteca Tivoli. Una struttura di vendita di ben 1.178 mq con 4 casse tradizionali e 100 posti auto che impiegherà 16 persone.

Taglio del nastro anche per il punto vendita di Travagliato.