Eletta per acclamazione, Laura Facchetti è la nuova presidente di Coldiretti Brescia. Succede a Valter Giacomelli ed è la prima donna a ricoprire questa carica che gestirà fino alla scadenza del mandato nel 2028.

“Svolgerò l’incarico di presidente di Coldiretti Brescia con l’orgoglio di rappresentare una delle provincie più importanti d’Italia a livello agricolo e in assoluto la più importante nell’ambito zootecnico – lo state le prime parole della neo Presidente – Lo affronterò con senso di responsabilità e con determinazione nella consapevolezza che il settore agricolo ha bisogno di essere difeso e rappresentato per ottenere la giusta valorizzazione e la dignità che merita”.

La presentazione ufficiale si è svolta ieri sera in un incontro alla presenza di numerose autorità fra cui il presidente lombardo Attilio Fontana, diversi Assessori regionali e il sindaco di Brescia Laura Castelletti. Tema del convegno era proprio Brescia in quanto locomotiva dell’agricoltura della Lombardia.

Coldiretti Brescia infatti, opera in una realtà provinciale che conta oltre 12mila aziende agricole, di cui 1.600 con allevamento di bovini da latte, 800 con allevamento di scrofe e suini, 600 avicole, 400 con allevamento di bovini da carne, oltre 1.200 viticole e vitivinicole, 350 imprese che operano nel comparto florovivaistico.

L’identikit

l’avvicendamento con Valter Giacomelli

Laura Facchetti è nata nel 1974, ha tre figli e lavora nell’azienda agricola di famiglia a Rovato. Appartiene al settore avicolo dove, 50 anni fa, la nonna ha fondato l’azienda agricola che oggi è diventata una filiera integrata che comprende galline riproduttrici, allevamenti di polli, incubatoio, mangimificio, coltivazioni cerealicole e la fase di trasformazione e commercializzazione.

Nel 1998 si è laureata in Giurisprudenza e dopo aver ottenuto l’abilitazione all’esercizio della professione apre uno studio legale fino al 2015. Non abbandona però mai il mondo agricolo e nel 2016 decide di occuparsene in modo diretto seguendo principalmente la parte legata alla qualità, alla sicurezza alimentare e alla rappresentanza esterna grazie anche al suo percorso di studi.

Dal 2017 è responsabile del Distretto Avicolo Lombardo e dal 2019 è la coordinatrice della Consulta avicola provinciale e regionale di Coldiretti. Dal 2022 è componente del Consiglio e della Giunta direttiva di Coldiretti Brescia.