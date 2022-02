“Da lunedì saremo in zona bianca, ormai i dati sono quelli, voi sapete che per cambiare colore bisogna stare in quella categoria per due settimane. Questa settimana si conclude, quindi potremmo essere da lunedì in bianco”. Con queste parole il presidente della Lombardia Attilio Fontana ha confermato l’imminente passaggio in zona bianca della regione, interpellato a riguardo fuori dall’aula consiliare di Palazzo Pirelli.

Il Governatore lombardo si è poi soffermato su un’altra delle tematiche del momento: il superamento del green pass. Per iniziare a pensare a un superamento del sistema del green gass “i segnali ci sono, ma l’importante è che siano segnali scientifici – ha detto Fontana – Adesso aspettiamo, penso sia giunto il momento di riacquistare le nostre libertà”.

Alla domanda se sia il 31 marzo la data per una svolta, il presidente della Regione non si è sbilanciato: “Non credo sia una questione di data – ha spiegato – magari anche prima, ma magari anche dopo. L’importante è che ci siano le condizioni”.

“Le cose stanno andando oggettivamente bene, quindi credo possiamo guardare al futuro con ottimismo”, ha concluso Fontana.