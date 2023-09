Formazione e inserimento lavorativo, Galdus a Brescia

A Brescia è stato inaugurato il nuovo Centro per le politiche attive del lavoro Galdus. Situato in via Flero, presso il Centro Direzionale Tre Torri di Brescia, si occupa di formazione e si propone di diventare un punto di incontro per l’offerta e la ricerca del lavoro per tutto il territorio bresciano.

“Brescia, già un centro dinamico e ricco di opportunità, ha dimostrato di essere un luogo ideale per sviluppare relazioni con le imprese locali e offrire servizi strutturati sul territorio – ha detto Simona Tironi, assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Lombardia – Le nostre aziende sono sempre di più in cerca di risorse umane con capacità specifiche. Per restare competitivi occorrono infatti competenze, qualità e formazione. Galdus è un sistema con prospettive ambiziose, sostenuto dai continui investimenti del nostro assessorato e che guarda alla crescita dell’economia lombarda”.

“Galdus è capace di avvicinarsi alle occasioni e di sviluppare servizi là dove emergano necessità specifiche – ha affermato il presidente di Galdus Diego Montrone – Nessuna iniziativa, attività o servizio viene avviata nel vuoto, ma solo come risposta a incontri e relazioni già attive che necessitano di crescere e di avere un luogo fisico di riferimento.”