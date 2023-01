Fratelli d’Italia lancia il programma per le regionali

“Pronti per la nostra regione”. Con questo claim, che richiama quello delle politiche, Fratelli d’Italia lancia il suo programma in vista delle elezioni regionali della Lombardia del 12 e 13 febbraio. Linee programmatiche che vanno a toccare tutti quei temi propri della gestione di un territorio e – va da sé – di una campagna elettorale: famiglia, casa, fragili, salute, lavoro, scuola, turismo, giovani, sport, agricoltura, ambiente, infrastrutture, trasporti, digitalizzazione e due punti un po’ più particolari come Olimpiadi 2026 e siti Unesco.

“Fratelli d’Italia contribuisce a questa campagna elettorale non soltanto con la speranza di essere primo partito, ma anche con le proprie idee e i propri valori – ha detto il coordinatore provinciale Diego Zarneri – Fratelli d’Italia sarà molto pesante nella giunta Fontana e contribuiamo a questo percorso di avvicinamento dando i propri spunti a servizio dell’idea di una Regione rinnovata nella continuità, ma con Fratelli d’Italia al centro”.

Presente alla conferenza anche il sottosegretario all’Interno Emanuele Prisco: “L’impegno è di fare il meglio possibile cercando di essere il primo partito, ma non tanto per il risultato quanto per essere il ponte verso le migliori energie di questa regione e il ponte di una Lombardia che ha già fatto molto ma vuol fare ancora di più verso il governo nazionale”.

Fra le varie proposte, in primo piano troviamo la famiglia con l’idea di istituire un nuovo assessorato dedicato proprio alla “famiglie, sussidiarietà e politiche sociali”. Al centro c’è il supporto della natalità e della genitorialità attraverso la conciliazione maternità-lavoro, lo smart working, bonus, nidi gratis.