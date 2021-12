“Oggi abbiamo uno strumento, l’unico, ed è appunto il vaccino. Il governo non poteva non fare la scelta di correre con le terze dosi, ma anche di rafforzare le misure per trascorrere un Natale diverso da quello dall’anno scorso in cui eravamo ossessionati dalle chiusure e dalle privazioni”.

Lo ha detto il ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Mariastella Gelmini, ospite ad ”Agenda” su SkyTg24.

“Quest’anno abbiamo la possibilità di tenere il Paese aperto e di non interrompere la ripresa, e ne abbiamo bisogno. Non vogliamo che la crescita sia un rimbalzo rispetto all’anno nel quale pandemia ha picchiato molto duro” – ha aggiunto la Ministra.

“Vogliamo stabilizzare questa crescita – ha concluso Mariastella Gelmini- : l’economia ha bisogno non di sussidi ma di poter esprimere tutto il suo potenziale”.