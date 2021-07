La Legabasket serie A ha reso noto il regolamento della Supercoppa 2021, evento che inaugurerà in via ufficiale la nuova stagione sportiva. Oltre a definire il format della competizione e ratificare l’elenco delle 16 squadre partecipanti, il vademecum del torneo svela i quattro gironi previsti e il calendario delle gare.

L’evento prevede due fasi: una fase di qualificazione a gironi e una fase finale a eliminazione diretta con quarti di finale, semifinali e finale. Alla fase finale accedono direttamente, quali teste di serie, le due finaliste dell’ultima edizione della Coppa Italia (Milano e Pesaro) e le due finaliste del campionato della stagione 2020-21: poiché la squadra seconda classificata, l’Olimpia Milano, è già selezionata quale vincitrice della Coppa Italia, a fianco della Virtus Bologna, detentrice del titolo nazionale, è ammessa al torneo la terza classificata Brindisi.

Tutte le altre 12 squadre parteciperanno alla fase di qualificazione, strutturata in quattro gironi da tre squadre ciascuno con partite di andata e ritorno. A Brescia, inserita nel gruppo C, toccherà incontrare Treviso e la neopromossa Napoli. Si qualifica alla fase finale la prima classificata di ogni girone: in caso di passaggio del turno, ai quarti di finale la Germani affronterebbe l’Olimpia Milano.

Il tabellone della fase finale

I gironi

Girone A: Umana Reyer Venezia, UNAHOTELS Reggio Emilia, Fortitudo Lavoropiù Bologna

Girone B: Banco di Sardegna Sassari, Vanoli Basket Cremona, Openjobmetis Varese

Girone C: De’ Longhi Treviso Basket, Germani Brescia, GeVi Napoli

Girone D: Allianz Pallacanestro Trieste, Dolomiti Energia Trentino, Bertram Derthona Basket Tortona

Il calendario

Fase di qualificazione:

1° Giornata andata – sabato 4 settembre

2° Giornata andata – lunedì 6 settembre

3° Giornata andata – mercoledì 8 settembre

1° Giornata ritorno – venerdì 10 settembre

2° Giornata ritorno – domenica 12 settembre

3° Giornata ritorno – martedì 14 settembre

Fase finale:

Quarti di finale (sabato 18 settembre)

Virtus Segafredo Bologna – Vincente Girone D

Carpegna Prosciutto Pesaro – Vincente Girone A

A|X Armani Exchange Milano – Vincente Girone C

Happy Casa Brindisi – Vincente Girone B

Semifinali (lunedì 20 settembre)

Finale (martedì 21 settembre)