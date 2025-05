Tre volte è venuto in Italia con un gommone e due volte è stato rispedito in Albania dalla Polizia. Gezim Guga, per tutti Jimmy, aveva 15 anni. Cercava semplicemente quel futuro che non vedeva nel suo paese d’origine.

La sua storia l’ha raccontata a margine del monologo “La cravatta blu” organizzato al Mics di via Milano dal centro culturale albanese ODA.

LA STORIA DI GEZIM

“È stata dura, molto dura – ci racconta Gezim -. La prima volta, in un’ora e mezza sono arrivato, sembrava una passeggiata, siamo sbarcati in Puglia, sono andato da amici che lavoravano nei campi della zona. È stato difficile perchè non c’era niente, noi abitavamo in una stalla di cavalli, eravamo in sette, senza luce, senza niente. Andavo a fare la spesa nei supermercati ma a turni per paura che la polizia ci prendesse. E compravo olio, pasta, poi il resto c’era nei campi. Lì ho lavorato per otto mesi, poi la Polizia mi ha preso e mi ha portato indietro”.

Gezim non si è però arreso. “Dopo due settimane sono partito un’altra volta, sono stato in Italia un mese e poi la Polizia mi ha riportato indietro di nuovo”.

IL TERZO VIAGGIO, QUELLO PIU’ DRAMMATICO

La terza volta è stata quella più “drammatica” con il rischio di naufragare. “Sono venuto l’ultima volta con un peschereccio – racconta Gezim – era inverno e lì ce la siamo vista molto brutta. Siamo stati più di 24 ore in balia del mare. Mi dicevo, tra me e me, se sopravvivo anche questa volta non torno più in Italia”. La sorte però gli è stata favorevole e arrivato per la terza volta in Italia è andato in Calabria perché gli avevano assicurato che “la Polizia lì non diceva niente”. E così è stato. In Calabria ha iniziato a lavorare e conosciuto quella che lui chiama la “sua seconda famiglia” con la quale è ancora in contatto.

OGGI A BRESCIA HA PIU’ AZIENDE E DÀ LAVORO A “TANTE PERSONE”

Gezim oggi è un imprenditore di successo, ha più di un’azienda, la principale è un’impresa edile con la quale, proprio in questo periodo sta costruendo un complesso residenziale di alto livello qui a Brescia, in via Stretta. “Sono venuto qui e ho iniziato da zero – continua Gezim – : manovale, muratore, carpentiere, poi capo squadra. Poi a 20anni ho creato la mia prima azienda edile. Oggi ho diverse aziende, ho uno studio di progettazione, con diverse immobiliari faccio sviluppo immobiliare. E sono molto contento di essere qui”.

A quante persone dai lavoro oggi, gli chiediamo. “Tante, tante persone, tanti fornitor, tanta gente”.

LA STORIA DI GEZIM GUGA. IL SUO RACCONTO A ÈLIVE