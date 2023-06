Proprio nel giorno in cui una delle principali notizie a livello nazionale è l’annunciata stretta sulla sicurezza stradale, a Brescia si è vissuto un pomeriggio nero. Numerosi gli incidenti gravi sparsi per la provincia, di cui uno mortale avvenuto a Salò.

A perdere la vita è stato un uomo di 62 anni rimasto coinvolto in un incidente con altre due donne a Salò in via Europa attorno alle 15, una strada tristemente nota per fatti analoghi. L’Agenzia regionale emergenza urgenza riferisce in uno scontro auto-moto, ma la dinamica non è al momento chiara. L’uomo sarebbe morto sul colpo, mentre le due donne di 25 e 53 anni sarebbero illese.

Mezz’ora prima, in via Rudone a Rovato, una ragazzina di appena 12 anni è invece stata investita mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. Le condizioni della minorenne, residente a Coccaglio, sono fin da subito apparse gravi. Dopo una prima stabilizzazione sul posto, è stata trasportata in codice rosso in ospedale. Sul posto per i rilievi c’era la Polizia stradale.

Sono due i feriti gravi di un terzo incidente avvenuto poco prima delle 14 in via degli Abruzzi a Capriolo. Anche in questo caso la dinamica rimane da ricostruire ma pare siano convolti come a Salò un veicolo e una motocicletta. Ad avere la peggio sono state due persone ricoverate in codice rosso: una in elisoccorso a Bergamo, l’altra in Poliambulanza.

E infine una caduta da moto ha provocato serie conseguenze a un uomo di 55 anni a Gargnano, attorno alle 13.30, sulla Statale 45bis Gardesana. Anche per lui i soccorsi sono arrivati dal cielo con l’elicottero di Verona che lo ha trasportato d’urgenza all’ospedale di Borgo Trento nel capoluogo veneto.