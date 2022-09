Il terzo polo presenta le liste: “Non siamo un cartello elettorale”

Tempo di elezioni, tempo di campagna elettorale e quindi tempo di presentazione delle liste. Oggi è stato il turno di quello che è stato ribattezzato il terzo polo. Di fatto l’alleanza fra Azione e Italia Viva.

“Una lista fatta di uomini e donne che portano la loro esperienza – ha detto Fabrizio Benzoni – Tutti vogliono portare a Roma i sentimenti e le istanze del territorio bresciano”.

Una squadra eterogenea sia dal punto di vista dell’anagrafe che della storia personale dei vari nomi in lista. C’è un sindaco, un presidente di comunità montana, una parlamentare uscente. Senza dimenticare anche i nomi forti di Maria Stella Gelmini e Matteo Renzi.

“Questo non è un cartello elettorale, non è l’idea di associarsi per andare alle elezioni – ha aggiunto Benzoni su questa giovane alleanza – È l’idea di stare insieme per creare un terzo polo in alternativa a populisti e sovranisti, e per dare una scelta a tanti italiani che oggi non sanno cosa votare”.

I candidati

Uninominale Camera

Lombardia 3 – U03: Massimo Ottelli

Lombardia 3 – U04: Guido Galperti

Lombardia 3 – U05: Monica Lippa

Plurinominale Camera

Fabrizio Benzoni

Annalisa Baroni

Giorgio Ferrari

Mariaemma Sala

Uninominale Senato

Riccardo Canini

Plurinominale Senato

Matteo Renzi

Maria Stella Gelmini

Paolo Russo

Donatella Conzatti