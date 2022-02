È divampato un incendio questa mattina attorno alle 5.40 a Bedizzole, per la precisione all’interno della ditta Tobanelli di via Fusina. Un’alta colonna di fumo si è levata dallo stabilimento che si occupa del riciclo di materiali come alluminio e plastica.





Proprio per la natura di questo lavoro è inevitabile che nasca qualche preoccupazione dal punto di vista dell’inquinamento almbientale, in particolare dell’aria per il timore che sostanze chimiche possano essere state disperse deopo il rogo.

Inevitabile quindi l’allertamento anche ad Arpa Lombardia per effettuare tutti i campionamenti necessari e verificare che non vi siano sostanze inquinanti.

Sul luogo sono intervenute tre squadre dei Vigili del Fuoco con il supporto anche Gos (squadra per il movimento terra) che ha avuto il compito di smassare i materiali presenti all’interno del sito produttivo.