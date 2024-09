È Eugenio Massetti, Presidente di Confartigianato Brescia e Lombardia Orientale, l’ospite di Massimiliano Del Barba a “L’economia è di casa” il settimanale di economia di Èlive in onda tutti i martedì alle 21.00.

Nei 20Minuti “one to one”, Del Barba ci porterà a conoscere l’imprenditore Eugenio Massetti, patron della “Compagnia della Stampa”, casa editrice bresciana con grande attenzione ai bresciani. E, ovviamente, parlando di casa editrice e di libri non si potrà non parlare di Librixia. L’11° edizione della Fiera del Libro di Brescia aprirà i battenti sabato 28 settembre e per 10 giorni la città sarà “travolta” da libri, scrittori editori, presentazioni.

L’appuntamento è per questa sera alle 21.00 su Èlive. In Tv canale 181 del digitale terrestre nelle province di Brescia, Cremona, Lodi e Sondrio; sul web, www.elivebrescia.tv, sulla nostra pagina Facebook e sul nostro canale YouTube