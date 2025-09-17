La Consoli Sferc Centrale del Latte entra nella fase calda della preparazione e è pronta ai primi test amichevoli che anticipano la nuova stagione di Serie A2. Dopo il lavoro atletico tra Caionvico, Arena Beach e palestra, i tucani torneranno di nuovo sul taraflex.

Il debutto è in calendario mercoledì 17 settembre a Verona, mentre sabato 20 settembre alle 18 al Palasport di Sirmione andrà in scena la sfida con Conad Reggio Emilia, avversaria storica di Brescia.

Coach Roberto Zambonardi, affiancato dall’ex capitano Simone Tiberti, ha parlato con soddisfazione dei nuovi innesti e della crescita del gruppo: “Vedo entusiasmo e rispetto reciproco, l’approccio giusto per una squadra molto rinnovata che deve trovare il suo equilibrio”. Tiberti ha aggiunto: “Siamo una squadra diversa e queste partite servono per costruire i nostri automatismi. Scendiamo sempre in campo per vincere, anche nei test”.

Il calendario della pre-season