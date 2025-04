Anche quest’anno si è rinnovata l’ormai tradizionale la consegna delle uova di cioccolato di Confartigianato: un gesto simbolico ma concreto, capace di regalare un sorriso ai piccoli pazienti della “Fondazione Poliambulanza di Brescia”. Nel 2024 le uova erano state donate all’istituto delle Poverelle, nel 2023 al Razzetti di via Milano.

La consegna ha visto la partecipazione del presidente di Confartigianato Brescia e Lombardia Eugenio Massetti, del vicesegretario generale di Confartigianato Brescia Giuseppe Amici, del presidente di Fondazione Poliambulanza Mario Taccolini e del primario di Pediatria dott. Giuseppe Riva che hanno poi distribuito i doni ai piccoli ospiti del reparto e alle loro famiglie. All’evento c’erano anche il direttore generale Marcellino Valerio, il direttore sanitario Angelo Meloni e i rappresentanti dell’associazione “Nel ricordo di Nicolas”.

Le uova donate da Confartigianato alla Pediatria hanno infatti una duplice finalità benefica: sono state acquistate da questa associazione nata dalla volontà di due genitori clarensi in memoria del figlio Nicolas, scomparso prematuramente a causa di una malattia rara. Il ricavato sarà devoluto alla Casa sollievo Bimbi Vidas di Milano.

“Un gesto di generosità, che anche se piccolo, riteniamo importante e d’esempio: gli artigiani e le loro famiglie in questo modo, come in tante altre occasioni durante l’anno – ha dichiarato Eugenio Massetti – vogliono far sentire la propria vicinanza al territorio, soprattutto nei confronti delle tante associazioni e delle realtà che fanno del bene quotidianamente. Confartigianato Imprese con questi gesti vuole ribadire il suo ruolo proattivo nel tessuto non solo economico, ma anche sociale delle comunità sul territorio, un valore chiave e inestimabile per la nostra organizzazione”.

“Questo gesto, particolarmente apprezzabile, la cui valenza simbolica è più che eloquente, racconta la forza e il valore della rete che si è creata e costantemente si crea attorno a Fondazione Poliambulanza – ha detto Mario Taccolini – una rete solidale, alacre, appassionata, operosa, capace di testimoniare una convinta e costante prossimità nei confronti di chi è più fragile, più vulnerabile, più marginale. Ringraziamo di tutto cuore Confartigianato ed il suo presidente, oltre all’associazione ‘Nel ricordo di Nicolas’, per aver determinato, con una opzione preferenziale, di esprimere la loro generosa vicinanza ai nostri piccoli pazienti e alle loro famiglie”.