L’edizione 2021 di Librixia è ufficialmente iniziata. Questa mattina si è tenuta l’inaugurazione in piazza Vittoria, proprio davanti all’ingresso del padiglione padiglione vendita. Si tratta però solo di una delle tante location che quest’anno concorrono a creare questa ormai classica manifestazione più che mai diffusa sul territorio cittadino. Presente, seppur spostata in piazza Mercato, anche l’Agribresciano Arena che come da tradizione sarà il luogo dedicato alle presentazioni.

110 gli appuntamenti in calendario, tutti gratuiti e accessibili con una prenotazione online, da qui al prossimo 3 ottobre. Per accedervi, oltre alla prenotazione, è richiesto il green pass e la mascherina per consentire uno svolgimento in sicurezza dei vari incontri.

“Quest’anno abbiamo raddoppiato i numeri rispetto a quello scorso, seppur in periodo in pandemia perché purtroppo abbiamo ancora alcune restrizioni – ha detto il presidente di Confartigianato Brescia e Lombardia Eugenio Massetti – Molte aziende hanno deciso di supportare questa fiera sapendo che avranno un ritrno d’immagine, noi ci aspettiamo tanta gente”.

Numerosissime le richieste arrivate agli organizzatori tanto per presentare il proprio libro, tanto per gli espositori dell’area di vendita. “Gli spazi sono quelli che sono e ci dispiace aver dovuto chiudere le adesione – prosegue Massetti – Ci organizzeremo e vedremo nei prossimi anni cosa poter fare per accontentare tutti”.