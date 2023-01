Lista chiusa anche per Fratelli d’Italia, con tante conferme e qualche esclusione eccellente.

Partiamo dai 10 nomi in lista. Ai confermati da tempo Barbara Mazzali e Carlo Bravo si sono aggiunti Diego Invernici, ex sindaco di Pisogne, Giorgio Bontempi, sindaco di Agnosine, Paolo Inselvini, coordinatore regionale di Gioventù Nazionale, Giommaria Bonazzi di Sannicandro per gli uomini.

Le altre quattro candidate (oltre alla già citata Barbara Mazzali) sono: Emma Soncini, Laura Magli, vice sindaca di Orzinuovi, Mariateresa Vivaldini, sindaca di Pavone del Mella e Silvia Razzi, ex assessore provinciale.

Rimangono out nomi noti del partito di Giorgia Meloni e in “pole” fino a poche ore fa: Pietro Avanzi assessore al Comune di Desenzano del Garda, Angelo Eugenio Fossati, vice sindaco di Coccaglio, Alessandro Mingardi e Mirella Zanini, sindaca di Collio