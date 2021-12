Il Natale si avvicina e i casi di Covid19 stanno crescendo sempre più, ormai da qualche settimana, seppur la Lombardia è fra le Regioni con l’andamento più “sotto controllo”. A Tal proposito, come riporta l’Agenzia ANSA, il presidente della regione lombarda, Attilio Fontana, ha dichiarato di essere “abbastanza fiducioso” sul fatto che la regione rimarrà in zona bianca fino ai giorni festivi di fine anno.

Sempre come riporta l’Agenzia ANSA, il governatore Fontana ha aggiunto che i numeri della Lombardia sono in peggioramento relativo, poiché “ieri per la prima volta c’è stata una riduzione del numero di ricoverati, il che lascia bene intendere ed è significativo del fatto che la proiezione di crescita dei numeri si sta ridimensionando”.

“Spero che insistendo sulla campagna vaccinale ci si potrà preservare da ulteriori chiusure e cambi di colore – ha concluso il presidente lombardo -. Dal bianco al giallo cambia poco, ma è una questione psicologica. Serve a dimostrare ai cittadini che i sacrifici fatti sono serviti. Ricordiamo che l’anno scorso eravamo in zona rossa”.