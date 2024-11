“Per quanto riguarda la gomma, non vi sarà alcun taglio dei finanziamenti distribuiti alle Agenzie del TPL, come invece erroneamente riportato da alcuni organi di stampa”. Lo ha dichiarato l’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile Franco Lucente. Parole che arrivano a pochi giorni dalla denuncia della Loggia e che suanano come una risposta più che mai diretta, sebbene non vi sia alcun riferimento specifico.

“Regione Lombardia – aggiunge l’assessore – è impegnata a sostenere il trasporto pubblico locale e lo farà anche nel 2025 con un impiego di risorse adeguate e importanti”.

“Quello che appare come un taglio di 62 milioni sullo specifico capitolo – conclude Lucente – è infatti compensato dal recupero di risorse connesse alla chiusura annuale dei contratti del servizio ferroviario del ’23 e del ’24. Tali risorse si aggiungono a quelle autonome così da garantire, come avviene tutti gli anni, alle Agenzie del TPL le risorse necessarie a gestire i contratti di servizio in essere”.