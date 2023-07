Maltempo, la situazione a Brescia e provincia

Sono ore di lavoro per Protezione Civile e Vigili del Fuoco di Brescia impegnati in decine di interventi di ripristino di strade, parchi, e situazioni di difficoltà causate dai violenti temporali delle scorse ore.

GLI INTERVENTI DEI VIGILI DEL FUOCO

La centrale operativa dei Vigili del Fuoco di Brescia ha confermato di avere effettuato 253 interventi (i dati sono di sabato sera).

19 sono stati soccorsi persona, 80 per alberi pericolanti, 12 per alberi su sede stradale e 14 per alberi su auto e cavi elettrici.

22 interventi per tetti scoperchiati, sopralluogo tetti, 12 coperture divelte.

33 sopralluoghi per dissesti, 18 per calcinacci e comignoli, 30 per allagamenti e prosciugamenti.

I COMUNI INTERESSATI DAGLI INTERVENTI DEI VIGILI DEL FUOCO

I Comuni interessati sono stati: Orzinuovi con 6 interventi, Ghedi 5, Bagnolo Mella 12, Castenedolo 25, Rezzato 14, Brescia 41, Mazzano 18, Nuvolera 4, Bedizzole 4, Calcinato 17, Montirone 7, Desenzano 28.

A sabato sera in coda risultavano ancora circa 80 interventi da eseguire, tutti dovuti al maltempo.

In supporto al Comando dei Vigili del Fuoco di Brescia è in arrivo una colonna mobile dalla regione Piemonte di 7 unità

L’ASSESSORA CAMILLA BIANCHI FA IL PUNTO DELLA SITUAZIONE