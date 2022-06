Dopo pochi mesi dalla riconciliazione, la nuova avventura di Francesco Marroccu alla corte di Cellino finisce qui. Lo si sapeva già da diverse settimane, ma rimaneva da stabilire quando e come l’epilogo sarebbe arrivato con la rescissione.

A riportare l’indiscrezione in attesa degli annunci è Gianluca Di Marzio. Secondo il giornalista il tira e molla si sarebbe concluso e per l’ormai ex dirigente del Brescia è già pronto un triennale in massima serie con l’Hellas Verona, rimasto orfano di Tony D’Amico in un ampio domino delle scrivanie.

In lizza per il suo posto in casa biancoazzurra si parla da settimane del ritorno di Giorgio Perinetti (anche su una possibile richiesta del papabile tecnico Clotet). Secondo Tuttomercatoweb però, non sarebbe affatto l’unica possibilità. Anzi.

In queste ore infatti sono spuntati i nomi anche di Carlo Taldo, attualmente ds del neo retrocesso Genoa, e dell’ex Stefano Cordone negli ultimi mesi al Novara.

Il tempo passa e si rende necessario piazzare ufficialmente le pedine al loro posto anche perché la prossima stagione è già dietro l’angolo. Basti pensare che in queste ore il Brescia ha ufficializzato luogo e date del ritiro. Dopo tre anni le rondinelle saluteranno Darfo per accasarsi a Ronzone in Val di Non dal 2 al 16 luglio.