La Sala Operativa della Protezione civile della Lombardia ha emesso un’allerta arancione rischio temporali e un’allerta gialla rischio idrogeologico anche sulla nostra provincia.



Per venerdì 21 giugno, infatti, è previsto un “marcato aumento dell’instabilità e della formazione di rovesci e temporali, anche di forte intensità”. Secondo le previsioni di 3B Meteo oltre ai temporali potrebbero verificarsi grandinate.

LA PROVINCIA HA DISPOSTO LA CHIUSURA DELLA SP88 E DELLA SP55

“In attesa del nuovo bollettino di aggiornamento, previsto alle 13 di domani – si legge in una nota diffusa dalla Provincia – per motivi di sicurezza e di tutela della pubblica incolumità è stata disposta, a partire dalle ore 12 di venerdì 21 giugno, la chiusura della SP88 a Paspardo della SP55 a Pertica Bassa, in prossimità delle frane scese sulla carreggiata rispettivamente il 3 novembre e il 25 maggio scorso.

Entrambe le strade – prosegue la nota – rimarranno precauzionalmente chiuse fino al cessare dell’emergenza idro-meteo.

Sono stati allertati i gruppi di Protezione Civile di competenza per un monitoraggio del territorio.

Un aggiornamento verrà diramato nel primo pomeriggio di domani.